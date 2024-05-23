З росії повернули ще 13 українських дітей: обмудсмен Лубінець розповів подробиці (відео) [ Редагувати ]
Сьогодні в Україні зустріли 13 дітей, яких з батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти. Сімох з них - повернули з ТОТ, ще шістьох - з росії. Посередником виступав Катар.
Хтось з цих дітей втратив батьків, когось - батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити рф. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Різні обставини були, через які вони опинилися на території рф. Але головне, що всюди ми бачили, що росіяни приймали участь у тому, щоб не віддавати дітей. Десь було легше домовитись про їх повернення, десь було максимально важко, але тут є окремо хочу подякувати дипломатам Катару, які по кожній дитині відпрацьовували, у тому числі шукали додаткові механізми десь натиснути на російську федерацію, десь переконати. Залучались інші додаткові важелі, скажу так. Врешті-решт ви бачите результат.
Наприклад, ми повернули сьогодні двох рідних братів, у яких загинули батьки на тимчасово окупованій території України. І після цього росіяни їх вивезли на територію російської федерації. І рідний їхній дядько, який вже виховує рідну їхню старшу сестру, звернувся особисто до мене і ми достатньо довго працювали, щоб сьогодні возз'єдналась родина - троє людей разом з рідною людиною, яка зараз юридично і практично стала новим батьком для всіх цих дітей", - розповів Дмитро Лубінець.
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