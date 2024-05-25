Компанія Boeing отримала замовлення від Міноборони США на постачання комплектів планування та корекції авіабомб JDAM. Вартість контракту - понад $7 млрд. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Контракт не передбачає обмежень у часі та кількості продукції, що постачається. У рамках держзамовлення Boeing вироблятиме комплекти планування та корекції авіабомб JDAM з лазерною системою наведення.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) - авіабомби, обладнані аеродинамічним комплектом з наведенням GPS. Дальність становить 40-75 км, максимальна маса вибухової речовини - 960 кг.

JDAM був розроблений у США, перший комплект випущений заводом Boeing у 1997 році. Програму розробки бомб підготовлено спільно ВПС та ВМС США.

Нагадаємо, у березні 2023 року ЗСУ отримали високоточні бомби JDAM-ER.