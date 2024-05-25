У боях на півночі Харківщини співвідношення втрат між російськими та українськими військовими становлять вісім до одного - на одного загиблого українського захисника припадає вісім знищених окупантів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю журналістам з Казахстану, Киргизстану й Узбекистану, передає казахське видання "Власть".

Зеленський погодився давати інтерв'ю російською мовою, тому що це було "ваше прохання та пропозиція і тому що ви не з Росії".

Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни. Мало того, ему наплевать на то, кто на каком языке говорит. Ему наплевать и на своих людей, как на гражданских, так и на военных. Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, [закончился] военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь русских. И скажите, где-то там дается эта статистика, ему интересны [потери людей] или нет? До этого в неделю было порядка 2-3 тыс. жертв - я постоянно получаю аналитику об убийстве русских военных. 2-3 тыс. семей потеряли своих детей. Да ему абсолютно наплевать.

24 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська зупинили росіян на півночі Харківської області.