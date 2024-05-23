24 травня у Харкові - день жалоби. На знак скорботи за загиблими в результаті масованої атаки росіян по місту. Сьогодні ворог ударив КАБами. Прямим влучанням було зруйновано типографію. Відомо про загиблих, усі вони працівники підприємства. Багато людей постраждали. Більше знає Станіслав Кухарчук.

Ці шокувальні кадри Вовчанська були зняті кілька днів тому з безпілотника. На них - тіла місцевих жителів, які намагались евакуюватись, але були вбиті росіянами. Саме містечко після кількох тижнів боїв перетворилось на суцільне згарище. Утім, палає не тільки Вовчанськ.

Такий зараз вигляд мають ліси та села поблизу Вовчанська, а єдина дорога на Харків просто затягнута димом від пожеж. Аби відрізати оборонців міста від тилу - окупанти рівняють все навкруги із землею. По наших тилах летить все: від дронів-камікадзе до ракет.

Під надійним перекриттям бліндажа офіцер 57-ї бригади Михайло повідомляє побратимам про черговий пуск керованих бомб. У цих місцях ворожа авіація - частий гість.

Михайло - військовослужбовець 57-ї ОМБр ім. Костя Гордієнка:

Вони закидують хоча б по чотири однією ходкою, потім роблять ще захід і ще чотири пускають.

Тільки перечекавши пуски КАБів, ми вирушаємо на вогневу самохідної артилерії 57-ї бригади. Дорога неблизька й небезпечна - у небі над Харківщиною, як і скрізь по фронту, панують російські дрони. Та, на щастя, густі посадки ще можуть сховати.

Канонада біля Вовчанська не змовкає. Працює і ворожа, і наша артилерія. Самохідники 57-ї бригади стріляють майже без відпочинку. З перших днів наступу росіян на півночі Харківщини підрозділ ані на день не виходив з бойових.

Відпрацювавши по цілі, розрахунок самохідної гаубиці одразу ретельно маскується, щоби безпілотники не виявили позицію. Ці маніпуляції доводиться проводити ледь чи не кожні пів години. росіяни штурмують, а нашій піхоті потрібна підтримка.

- Економимо воду, води й так мало. - Води мало? - Вода є, трошки пізніше підвезуть.

Калібр радянської САУ "Гвоздика" - 122 міліметри ще донедавна на фронті був дефіцитним. Але Харківський напрямок украй важкий і важливий, тому снарядів артилеристи не шкодують.

Ігор - військовослужбовець 57-ї ОМБр ім. Костя Гордієнка:

Ну, в перший день у нас взагалі було 110 снарядів за день, а так по-різному, 60-40, як дають, так і стріляємо.

І стріляють, доки є можливість та "чисте небо".

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

От так. Робота артилерії ускладнена через засилля російських дронів - їх просто безліч, тому що погода сприяє, сонячно, і вони тут літають цілими роями.

Про присутність у небі ворожих БПЛА гармашів повідомляють зенітники, які зараз обов'язково чергують з розрахунками гармат. Це життєво необхідно, каже Олександр. Останнім часом таких "пташок" істотно побільшало.

Олександр - зенітник 57-ї ОМБр ім. Костя Гордієнка:

- Ми від "Ланцетів" захищаємо, передаємо напрямки цих всіх безпілотників. - А збивати доводилось? - Доводилось.

Ланцет - російський ударний дрон дальньої дії. Він вишукує бронетехніку та нашу артилерію. Коли безпілотник-камікадзе з'являється біля позицій гармати - до бою стають навіть артилеристи.

Дмитро - військовослужбовець 57-ї ОМБр ім. Костя Гордієнка:

Тяжко робити з ними, не будеш же робити, бо одразу висічуть і будуть крити, а техніка треба, щоб пацанів обороняти.

А техніку та людей треба берегти. За останньою інформацією - під Вовчанськом росіяни знову накопичують сили, а значить в українських захисників буде чимало важкої роботи.