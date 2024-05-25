"У партнерів є два способи запобігти таким ударам": Кулеба про обстріл Харкова [ Редагувати ]
російський диктатор володимир путін не може захопити Харків, тому намагається його знищити. Українські партнери можуть запобігти таким ударам, як сьогодні по "Епіцентру", і мають для цього два способи.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X.
Він не може захопити Харків, тому намагається його знищити. У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем ППО для України.
Другий спосіб, за словами Кулеби, забезпечити Україну далекобійною зброєю, щоб російські літаки збивалися ще до того, як вони скинуть бомби.
Другий: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста та громади. Забезпечити Україні додаткову протиповітряну оборону та підтримати українські удари по військових об’єктах у Росії. Дійте зараз.
Раніше ми писали про те, що кількість людей в ТЦ будуть рахувати по відео з камер.
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