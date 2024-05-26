У Литві - другий тур президентських виборів. За найвищу посаду в країні змагаються чинний глава держави Ґітанас Науседа та прем'єр-міністр Інґріда Шимоніте. Перемогу пророкують Науседі, який у першому турі отримав майже 44 відсотки підтримки - майже вдвічі більше за свою суперницю.

Подробиці президентських перегонів розповів Даріус Юргелявічус, литовский дипломат, юрист міжнародного права в ефірі телемарафону.

"Вважаю, що люди, які стежать за ситуацією у Литві, не здивувались, коли в другий тур виборів увійшли Ґітанас Науседа та Інґріда Шимоніте. Це два політика, які боролись за вихід у другий тур. Звісно, не обійшлось без казусів. Один кандидат із проросійською програмою набрав відносно багато, більше 7% голосів наших виборців. Це стало найбільшим сюрпризом нашої передвиборчої історії. В першому турі Науседа набрав більше, ніж в два рази, за Шимоніте.

На мою думку, 5 років, які провів президент Науседа в президентському офісі були для нього успішними. Його передвиборчий лозунг про створення у державі благополуччя пішов на другий план через розпочату росією війну в Україні", - сказав дипломат.