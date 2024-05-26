Два надсучасних шведських апарати для лікування раку з'явилися у столичному Центрі хірургії й трансплантології імені Шалімова. Там відкрили відділення променевої терапії. Нагадаю, рак нині на другому місці серед основних причин смертності в Україні - після серцево-судинних захворювань. Як лікарі намагаються вирішити проблему - дізнавався Роман Барашев.

Цей прилад схожий на станцію з фантастичних фільмів. Насправді це лінійний прискорювач, який потрібен для лікування онкохворих.

Руслан Салютін, медичний директор Національного наукового центру хірургії й трансплантології ім. Шалімова:

Це лікування за допомогою іонізувального опромінення рентгенівськими променями. Вони за допомогою цього апарату та нових технологій формуються в єдиний пучок. Відбувається надання чіткого і потужного опромінення саме на пухлину, не зачіпаючи тканин.

Ми спостерігаємо за тим, як медики запускають апарат у новому відділенні променевої терапії Центру імені Шалімова. Петро після тривалої боротьби зі злоякісною пухлиною, одним з перших погодився на цей спосіб лікування.

Петро, пацієнт відділення променевої терапії:

Віддали перевагу променевій терапії в Інституті Шалімова. Причина - надсучасне обладнання, яке є у цій клініці.

Променева терапія призначається приблизно двом третинам пацієнтів, у кого виявлені новоутворення - розповідають лікарі.

Олена Сафронова, завідувач відділення променевої терапії Національного наукового центру хірургії й трансплантології ім. Шалімова:

Це якраз безпосередньо підводиться доза на пухлинне вогнище. Якщо пухлина неправильної форми, навіть як зірочка, як зірочка буде і поле опромінення.

Аріна Дідік, медичний фізик відділення променевої терапії:

Лікар пише припис, яку треба дозу дати пацієнту. Ми прописуємо, як ця доза має надходити пацієнту.

У відділенні променевої терапії Центру імені Шалімова встановили одразу 2 таких апарати.

Михайло Костилєв, завідувач відділу променевої та функціональної діагностики Національного наукового центру хірургії й трансплантології ім. Шалімова:

Це обладнання - найсучасніше в Україні й не тільки стосовно дати його виробництва, а й виходячи з тих можливостей. Тому сподіваюся на те, що результати в нас будуть на рівні найкращих.

Сучасних прискорювачів хворим гостро бракує, кажуть фахівці. До відділень променевої терапії - великі черги.

Руслан Салютін, медичний директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Є відповідний дефіцит таких машин, таких апаратів. На превеликий жаль, ми бачимо зростання захворювання пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які потребують відповідного лікування.

Зоя Шепіль, лікар з променевої терапії:

Пацієнти зараз знаходяться в стані стресу, і дуже часто стрес провокує розвиток.

Малорухомий спосіб життя, нездорова їжа, надмірне вживання алкоголю та тютюну - усе це призводить до виникнення важких хвороб, наголошують фахівці. Радять пам'ятати про своє здоров'я навіть у важкі часи війни.