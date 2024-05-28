Повістка - це оповіщення, яке зобов'язує призовника або військовозобов’язаного з'явитись до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - колишніх військкоматів. Причини виклику можуть бути різні, і не завжди повістка передбачає мобілізацію до ЗСУ. Проте, чи можна оскаржити повістку та у яких випадках - у матеріалі "Подробиць".

Позиція суду

Згідно з постановою Верховного суду України від 08.09.2022 року, в якій вказується, що повістка є лише засобом оповіщення та не може бути оскаржена в будь-якому суді, оскаржуються наслідки у вигляді прийнятого рішення, а саме постанови начальника ТЦК про порушення законодавства про мобілізацію ст. 210-1 КУпАП.

Приклад

Якщо зупинили на блокпосту, виписали повістку, ви її підписали та отримали, це означає, що ви погодились з врученням повістки, яким би способом це не відбулося.

Інша справа, якщо повістка виписується, вручається з порушенням законодавства по мобілізацію і ви відмовляєтеся її отримувати та обґрунтовано зазначаєте причини.

Які можуть бути порушення у виписуванні чи врученні повістки

Серед таких причин можуть бути: особисті дані отримані у шахрайський спосіб під час перевірки документів не уповноваженою особою, повістка старого зразка, відсутній номер розпорядження про ваш виклик, дані заповнювалися на коліні, повістка, заповнюється невідомою особою, а в ній стоїть підпис начальника ТЦК.

Вимоги щодо заповнення повісток можна знайти в постанові Кабміну №1487 від 30.12.2022 року, де у додатку 11 розміщений зразок повістки з перерахованими даними.

До слова, якщо говорити саме про повістки, виписані "на коліні", вони є абсолютно незаконні. Адже органи влади мають діяти виключно у межах повноважень і в спосіб, передбачений Конституцією та законодавством України.

В якому випадку можна оскаржувати рішення та як діяти

Якщо повістка виписана чи вручена не належним чином, ви ніде поставили підпису, не взяли повістку, весь процес її вручення зафільмований на відео, яке буде підтвердженням та доказом для подальших неправомірних дій начальника ТЦК у вигляді винесення відносно вас постанови та штрафу.

Хто повинен видавати повістки:

співробітники центрів комплектування;

роботодавці;

керівники навчальних закладів;

представники органів місцевого самоврядування.

Після відмови підписати, взяти повістку представник ТЦК складе акт про відмову від отримання повістки та запропонує підписати. Ви повторюєте підстави та нічого не підписуєте. Як стверджує адвокат Сімютін, після складання акта із залученням свідків відмови, вас відпускають, а через місяць-два дізнаєтеся про винесену щодо вас постанову, яку оскаржуєте в суді. Ось саме ці наслідки (постанову) ви й повинні оскаржувати.

Постанова буде оскаржена, бо

Повістка виписувалася і вручалася не відповідно до постанови Кабміну, тобто у не передбачений законом спосіб.

У вас є доказ на підтвердження незаконності виписування повістки – ваше відео.

Складання акта про відмову жодним законом чи постановою не передбачено. Це позиція суду, якою скасовано подібну постанову.

Не забуваємо, що статтею 65 Конституції України закріплений конституційний обов’язок кожного громадянина захищати Вітчизну. А обов’язок державних органів і посадовців – дотримуватися закону і діяти виключно в законний спосіб.

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