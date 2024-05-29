"Половина сьогоднішніх боїв на Куп’янському та Покровському напрямках" - Генштаб [ Редагувати ]
Половина сьогоднішніх боєзіткнень сталась на Куп’янському та Покровському напрямках. Військові жорстко відповідають на штурмові дії ворога.
Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Станом на зараз кількість бойових зіткнень перевищила 40. Водночас найбільша активність ворога припадає на Куп'янський та Покровський напрямки.
Ситуація на напрямках
- На Харківському напрямку ворог продовжує штурмові дії у районі Вовчанська.
- На Куп'янському напрямку були дві спроби окупантів атакувати наші позиції. Ворожі штурми відбили неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Зокрема бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом зафіксовано вже 10 боєзіткнень.
- На Покровському напрямку ворог також підтримує високу інтенсивність атак. Наразі боєзіткнення відбувається біля Новоселівки Першої й в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського. Загалом відбулось та ще тривають 16 боєзіткнень.
- На Времівському напрямку ворог атакував КАБами в районі Великої Новосілки. Сили оборони відбили три спроби росіян просунутись уперед біля Старомайорського.
- На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували біля Малих Щербаків, та раз - у районі Малої Токмачки.
- На Придністровському напрямку відбито одну ворожу атаку, в районі Кринок.
Раніше ми писали про те, що Покровський напрямок залишається найгарячішим.
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