Відеосервіс YouTube зробив доступним для всіх користувачів новий розділ - сервіс ігор Playables. Завдяки йому користувачі можуть грати у казуальні ігри. Premium-передплатники сервісу могли спробувати новий розділ з листопада 2023 року.

На сервісі є 75 відеоігор для широкої аудиторії, включаючи Angry Birds: Showdown, Daily Solitaire, Cut the Rope та інші.

Для того, щоб пограти, не потрібно завантажувати або встановлювати гру - вона буде доступна в потоковому режимі відтворення.

У відеоіграх підтримуються збереження та відстеження найкращих результатів. Зараз пограти в ігри на YouTube можна у браузері на комп'ютері або у додатку на Android або iOS.

Нагадаємо, YouTube тестує новий інтерфейс, пошук, курси та ролики з кількома звуковими доріжками.