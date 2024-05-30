YouTube запустив розділ з іграми Playables [ Редагувати ]
Відеосервіс YouTube зробив доступним для всіх користувачів новий розділ - сервіс ігор Playables. Завдяки йому користувачі можуть грати у казуальні ігри. Premium-передплатники сервісу могли спробувати новий розділ з листопада 2023 року.
На сервісі є 75 відеоігор для широкої аудиторії, включаючи Angry Birds: Showdown, Daily Solitaire, Cut the Rope та інші.
Для того, щоб пограти, не потрібно завантажувати або встановлювати гру - вона буде доступна в потоковому режимі відтворення.
У відеоіграх підтримуються збереження та відстеження найкращих результатів. Зараз пограти в ігри на YouTube можна у браузері на комп'ютері або у додатку на Android або iOS.
Нагадаємо, YouTube тестує новий інтерфейс, пошук, курси та ролики з кількома звуковими доріжками.
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