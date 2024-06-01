В Харкові вже 7 загиблих через влучання рф у будинок [ Редагувати ]
Окупанти вже вбили сімох людей, поціливши в будинок в Харкові у п'ятницю, 31 травня. Ще двоє людей можуть бути під завалами.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок", - розповів він.
Зв даними голови ОВА, пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.
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