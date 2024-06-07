Затримка з постачанням Україні зброї: Байден вибачився перед Зеленським [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України. Про це повідомляє The Associated Press та CNN.
Відповідну заяву Байден зробив під час переговорів з Зеленським у Парижі 7 червня. Обидва президенти прибули до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії. Ця подія також отримала назву День Д.
Байден сказав Зеленському, що він перепрошує перед українським народом за той період, коли військова допомога не надходила.
Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроекту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це.
Президент США наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі.
Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати.
Раніше ми писали, чи зашкодить відсутність Джо Байдена на Глобальному Саміті миру в Швейцарії.
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