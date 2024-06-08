Росіяни, які зазнають значних втрат на Харківському напрямку, поповнюють їх, перекидаючи війська з Херсонської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів.

"Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону Маргелова”, аби поповнити втрати", - констатують у ЦНС.

Крім того, місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.