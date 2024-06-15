Перші партії артилерійських боєприпасів, закуплених за ініціативою Чехії, вже прибувають до України. У Чехії вважають, що цього року зможуть закупити та передати значну кількість снарядів. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтервʼю "Радіо Свобода".

Щиро кажучи, перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів.

Міністр додав, що Чехія через різні канали передала Україні понад мільйон снарядів.

За словами глави МЗС, вже 20 країн зобов'язалися брати участь в ініціативі з закупки артилерійських боєприпасів для української армії. П'ять держав надіслали кошти, це дає змогу укладати контракти. Гроші надіслали Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада. Ці угоди вже у процесі виконання.

Отже, нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом, який ви, напевно, маєте на увазі. Тому я сподіваюся, що ми будемо рухатися до цього. Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод.

Раніше Чехія цьогоріч планує навчити 4000 українських військових.