Принцеса Уельська Кетрін (Кейт Міддлтон) 14 червня вперше за багато місяців з'явилася на публіці. Вона разом з іншими членами королівської сім'ї спостерігала з балкона Букінгемського палацу за церемонією Trooping the Colour - військового параду на честь офіційного дня народження Чарльза ІІІ.

Принцеса Уельська Кетрін

У січні 42-річній Кетрін зробили операцію на черевній порожнині, а за результатами аналізів, зроблених після неї, виявили рак. Принцеса Уельська розповіла про це у відеозверненні, опублікованому наприкінці березня, повідомивши, що з лютого проходить курс хіміотерапії.

14 червня Кетрін опублікувала пост, у якому розповіла, що продовжує лікування, але має намір почати з'являтися на публічних заходах, першим із яких стане парад на честь дня народження короля.