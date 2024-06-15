Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після того, як у неї виявили онкологію (фото) [ Редагувати ]
Принцеса Уельська Кетрін (Кейт Міддлтон) 14 червня вперше за багато місяців з'явилася на публіці. Вона разом з іншими членами королівської сім'ї спостерігала з балкона Букінгемського палацу за церемонією Trooping the Colour - військового параду на честь офіційного дня народження Чарльза ІІІ.
Принцеса Уельська Кетрін
У січні 42-річній Кетрін зробили операцію на черевній порожнині, а за результатами аналізів, зроблених після неї, виявили рак. Принцеса Уельська розповіла про це у відеозверненні, опублікованому наприкінці березня, повідомивши, що з лютого проходить курс хіміотерапії.
14 червня Кетрін опублікувала пост, у якому розповіла, що продовжує лікування, але має намір почати з'являтися на публічних заходах, першим із яких стане парад на честь дня народження короля.
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