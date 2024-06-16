До Саміту миру прикута увага світової преси. Як висвітлюють цю подію в західних ЗМІ - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

У пошуках консенсусу. Так найчастіше згадують про Саміт миру в іноземній пресі. У самій Швейцарії присутні сотні журналістів зі всього світу. Вони наживо передають інформацію з місця події. Насамперед представники преси сходяться в оцінці масштабності цієї події.

Понад 90 лідерів країн беруть участь, отже цей Саміт стає найбільшим зібранням світових лідерів від початку вторгнення понад 2 роки тому, яке фокусується виключно на Україні.

Той факт, що вдалося зібрати так багато представників країн та організацій сам по собі демонструє, що є велика підтримка ідеї щодо закінчення цієї війни.

Насправді це демонстрація сили щодо підтримки України, поки що не йдеться про перемовини з росією.

У кожному випуску новин та кожній статті на тему Саміту згадується, що росію на це зібрання не запросили. Не залишилася непоміченою і відсутність одного із небагатьох союзників рф - Китаю. Натомість підкреслюється участь прихильної до москви Саудівської Аравії, і те, що в останній момент на зустріч приїхав міністр закордонних справ країни. До речі, саме в Саудівській Аравії прогнозують проведення наступного раунду мирних перемовин.

Особлива увага світової преси до заключного документа зустрічі. У ньому викладають спільну позицію усіх учасників саміту, тож остаточний варіант затверджували в останній день зустрічі. Західна преса звертає увагу, що російське вторгнення називають не сильнішим словом "агресія", а слабшим "війна". Хоча й додають, що жодне із цих слів не сподобається москві.

Звичайно, коли є намагання досягти згоди щодо тексту між 90-95 країнами, то доведеться писати цей текст дуже обережно, щоби його підтримала кожна із цих країн, особливо країн на так званому Глобальному півдні, бо вони балансують на межі, намагаючися з одного боку показати підтримку Заходу, але водночас не дистанціювати себе надто від росії чи Китаю.

Обговорюється в ЗМІ й вибір тем для першого мирного саміту. Бо на порядок денний винесли ті пункти із Формули миру плану президента Зеленського, щодо яких найпростіше досягти консенсусу. Це, зокрема, щодо продуктової та ядерної безпеки, а також повернення полонених та вкрадених українських дітей.

Це не перша конференція, де мир був темою перемовин, і вона точно не стане останньою. Маленькими кроками люди шукають правильні слова, звужують важкі теми, встановлюють умови для належного миру.

На тлі саміту іноземна преса говорить і про мирні пропозиції російського диктатора. Видання "Радіо свобода" виступ путіна називають спробою зірвати швейцарську зустріч. Статтю британського мовника "Бі-Бі-Сі" про Саміт у Швейцарії видали під заголовком "путінські умови миру жорстко розкритикували на українському саміті". У тексті йдеться про реакцію світових лідерів, зокрема італійської прем'єрки, яка назвала промову путіна "пропагандою" та німецького канцлера, який дав їй оцінку "диктаторського миру". У швейцарській щоденній газеті NZZ опублікували таку думку. "Усі кажуть, що у Бюргенштоку не можуть досягти миру, тому що росія відсутня за столом перемовин. Але це твердження показує логічну помилку. Бо безпека в Європі створюється не за участі росії, а наперекір їй.