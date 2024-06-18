Щоб у 2024 році вступити на бюджет, конкурсний бал абітурієнта має бути не нижче 130, а для вступу на право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини та медичні спеціальності - не нижче 150.

Для вступу на контракт потрібно мати від 100 балів, але кожен виш самостійно встановлює мінімальний бал на контракт.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів експерт з освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії Setstud Олександр Кондратюк.

"Дуже сильно тепер відрізняється вступ на магістратуру та аспірантуру від вступу, щоб стати студентом бакалаврату. Якщо ми говоримо про бакалаврат, то іспит залишився такий самий.

Судячи з балів абітурієнтів, можу зробити висновок, що іспит буде трошки легший, оскільки бали кращими є. Це означає, що ймовірно буде певне зростання прохідних балів, тому що в минулому році були дуже погані результати. І бали відповідно знизилися. Тому якщо в цьому році результати будуть кращі, то і збільшаться бали. Це потрібно врахувати при подачі документів.

Якщо говорити про сам іспит, який закінчиться за тиждень, то відповідно за близько місяця починається подача документів і будемо бачити, що ж виходить зі вступом.

Є в цьому році, як і обіцяли, гранти, тобто та реформа, яку обіцяють зробити з прибиранням бюджетних місць, натомість видачею грантів, дуже сильно лякає людей, вони не розуміють, що це означає. Але якщо говорити спрощено, буде інший механізм фінансування, але люди так само зможуть отримати фінансування від держави.

Просто система буде така, що залежно від балу ви напряму отримаєте фінансування і матимете змогу його направити напряму в той чи інший вуз, на ту чи іншу спеціальність - на ваш власний розсуд. Така собі ліберальна реформа, коли ви самі вирішуєте, де навчатися...

Якщо говорити про вступ на магістратуру, тут нюанс важливий один - значно підняли поріг, тому що в 2,5 рази більше людей вступають, ніж у минулому році. І щоб уникнути людей, які просто хочуть там відсидітися, поріг, щоб подавати документи буде понад 150 балів, тобто понад 50% правильніх відповідей...

Якщо говорити про минулий рік, то на бакалаврат так само залишилася кількість абітурієнтів, а порівняно з поза минулим роком - у 1,5 рази більше. Та сама просадка, зумовлена початком війни, коли стало менше абітурієнтів, уже повністю усунена.

Якщо ж говорити про спецільності, то ми побачимо за місяць, хто куди буде подаватися. Але зазвичай змін різких тут не відбувається. Завжди в топах залишаються поведінкові соціальні науки, себто економіяка, психологія, менеджмент. Завжди в топах IT - це цілий кластер з пяти спеціальностей. Філологія завжди в топах, право.

При цьому дуже малий попит, з року в рік він менше стає на природничі науки, відповідні спеціальності. Біотехнологів, інженерів у нас дуже мало.

Якщо подивитися на кількість реєстрацій, то фізику і хімію четвертим предметом у цьому році обрало чи на в 10 разів менше, ніж обирали біологію чи географію. Тому що вони є складними як в цілому предмети, так в НМТ-тест є складним. І от з цим потрібн ощось робити...

Нам у повоєнній відбудові будуть потрібні інженери, а вони настільки непопулярні, що їх віднесли до списку спеціальностей, що користуються додатковою підтримкою від держави. Цей список відповідно має полегшення - туди можна вступити, легше, ніж на інші спеціальності. Відповідно будуть проходити ті, кого не взяли на маркетинг, на менеджмент. І буде менш кваліфікований персонал потім.

Те само з освітою. На вступ, наприклад в КНУ імені Шевченка на історика потрібно 180+ балів, а на викладача в Драгоманова - теж у столиці - 138 на бюджет у минулому році було. Тобто брали по суті 10-20% талантів і 70% тих, хто нікуди більше не пройшов, - розповів експерт з освітніх питань Олександр Кондратюк.