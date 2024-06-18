Через масовані російські атаки на енергетичні об’єкти Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей. До осінньо-зимового періоду Україна має побудувати до одного гігавата газової маневрової генерації. Таке завдання поставив президент України Володимир Зеленський.

Пр оце в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

"Станом на ранок маємо дефіцит генеруючих потужностей. Через бойові дії знеструмлено 457 населених пунктів, наразі відомо про три населені пункти, знеструмлені через негоду...

Ремонтна кампанія триває в цілодобовому режимі, сподіваємось, до осінньо-зимового періоду вдасться підняти якнайбільшу кількість одиниць генеруючого обладнання. Триває і планова ремонтна кампанія на атомних енергоблоках. Атомна генерація складає основу енергетичного балансу України.

Зараз розпочалася кампанія зі встановлення об'єктів розподіленої генерації. Це газопоршневі, газотурбінні станції, невеликі сонячні, вітрові та інше. Все що може мати невелику одиничну потужність. Президент поставив завдання встановити до осінньо-зимового періоду до 1 гігавата таких потужностей. Наразі ця робота ведеться дуже активно...

На сьогодні через ворожі обстріли втрачено 9 гігават. Нажаль, не всі ці потужності вдасться підняти до початку осінньо-зимового періоду", - розповів Руслан Слободян.