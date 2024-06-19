У Кривому Розі малюк отруївся наркотиками своєї горе-матері і потрапив до лікарні. Суд відібрав дитину у матері,

Жінка перебувала вдома зі своїм дворічним сином та вирішила розважитись. Вона не вигадала нічого кращого, як розкласти наркотики на телефон, аби закинутись ними. Але поки жіночка відволіклася, малюк проковтнув її дозу.

Хлопчика з отруєнням забрали до лікарні. На матір відкрили кримінальну справу, і тепер за свою безвідповідальність вона може загриміти до п’яти років у тюрму.

Тепер опікуватись дворічним хлопчиком буде батько, який проживає окремо. А жінці доведеться сплачувати аліменти.

Питання про вилучення малюка постало одразу, проте жінка не захотіла віддавати сина добровільно. Тепер доведеться.

У суді жінка повністю визнала свою провину, пояснила, що пройшла лікування від наркотичної залежності, але хопчика з мамою не залишать за для його безпеки.

Нагадаємо, 24 травня 2024 року Кабмін видалив канабіс зі списку важких наркотиків. Зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 року.