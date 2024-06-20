У Сумах запрацювала кав'ярня, що підтримує дітей із порушеннями слуху. Вони матимуть змогу стажуватися та виставляти на продаж свої вироби. Заклад відкрили мами дітей з інвалідністю, щоби допомогти пристосуватися до дорослого життя. Заснували кав'ярню на грант від служби зайнятості.

Затишна кав'ярня у середмісті Сум. Кілька столиків та окрема дитяча територія.

Цей заклад створений, щоби допомогти дітям із порушенням слуху. Артем тільки-но закінчив 9 клас, захоплюється риболовлею. Але про майбутнє серйозно ще не замислювався.

Утім, як майже кожен школяр, улітку хлопець хоче підзаробити. Анастасія, яка переймається проблемами дітей з вадами слуху, вирішила допомогти підліткам.

Анастасія Макаренко, голова громадської організації, співзасновниця соціальної кав'ярні:

В них є жага заробити якісь свої кошти, але в них є певний бар'єр, страх, що як це прийти, як сказати, ми нічого не вміємо, і те, що в них є така скажімо інвалідність - порушення слуху, як це все пояснити, і вони кажуть, візьміть нас попрацювати, якесь стажування, показати їм, навчити їх трохи, щоб надалі вони пішли, і в них уже був якийсь досвід.

Проєкт Анастасія організувала разом з Оксаною - матір'ю 3-х дітей. Подали заявку на мікрогрант для бізнесу. І з третьої спроби, але одержали кошти від держави.

Оксана Бойко, підприємиця:

Це закупівля обладнання, це кавомашина, це кавомолка, оренда приміщення, також посуд, стільці, столи. Ти розраховуєш бізнес-план, ти його складаєш, але все одно в кінці нам цих грошей не вистачило, все одно ми брали кредит.

Для жінок насамперед важлива соціальна відповідальність.

Анастасія Макаренко, голова громадської організації, співзасновниця соціальної кав'ярні:

Відсоток від прибутку, який буде приносить кав'ярня, буде йти на громадську організацію для людей з порушенням слуху. По-друге, це те, що в нас є діти-кондитери, які тут представляють свої вироби. І також, я ж кажу, багато запитів про працевлаштування.

Артем завдяки тимчасовій роботі справляється зі власними страхами.

Себе тут почуваю більш комфортно, і спілкуватися з людьми, і бути тут спокійним.

Постійні клієнти вже є. Оцінили каву та десерти, а головне - сміливість і готовність діяти.

- Я дивуюся таким людям і захоплююсь тим, що, не дивлячись на те, що в нас такий складний воєнний стан, дівчатка відважились на такий бізнес, і тому мені хочеться якось допомогти, навіть зайти випити каву.