У рф дронами атакували Краснодарський край: що відомо [ Редагувати ]
У ніч на 21 червня відразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю рф атакували дронами. Про це повідомили російські Telegram-канали.
Так, у районі селища Афіпський у Краснодарському краї прогриміло понад десять вибухів. За словами місцевих жителів, перші вибухи пролунали приблизно о 1:40 ночі, перед цим було чутно характерний звук прольоту БпЛА. Після кількох гучних хлопків почався спалах у районі місцевої ТЕЦ.
Також у мережі повідомляли про атаку дронів у Єйську. Після атак БПЛА місцеві канали писали про пожежу, зазначивши, що у місті розташований військовий аеродром.
Крім того, вибухи були чутні в Краснодарі, Сіверському районі краю, Енемі та селищі Яблонський в Адизі.
Згодом з офіційною інформацією виступив Оперативний штаб Краснодарського краю рф. Там заявили, що вночі піддалися масованій атаці - Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. В результаті роботи ППО дрони були нібито збиті.
У Темрюкському районі уламки впали на гостьовий будинок у п. Хвиля. Загиблих та постраждалих немає. Постояльців готелю евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури немає. На місці працюють служби екстреного реагування.
"Також атаку безпілотників було відбито в Єйському районі. Потерпілих із боку цивільного населення та руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок роботи ППО у селищі Афіпському збиті ворожі БПЛА. Руйнувань немає.
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