У російському Єйську після атаки дронів горів військовий аеродром [ Редагувати ]
Після нічної атаки дронів на військовому аеродромі у російському Єйську відзначається кілька вогнищ пожежі.
Про це повідомляє elegram-канал "Кримський вітер"
Моніторингова група каналу посилається на дані супутникової зйомки.
Пожежі відмічені в районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, їхнє призначення невідоме.
Раніше ми писали про те, що в рф дронами атакували Краснодарський край.
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