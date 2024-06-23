Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Після обстрілу Харкова 22 червня, у лікарні перебувають понад 40 людей. Четверо з них - у тяжкому стані.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у лікарнях області надають допомогу 41 постраждалому, з них - троє дітей.

"Четверо пацієнтів - у тяжкому стані, прооперовані. Стан дітей 12 та 13 років - середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно", - розповів він.

Синєгубов зазначив, що ймовірніше, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів.