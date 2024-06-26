Американське космічне агентство NASA заявило, що не зможе захистити Землю від зіткнень з астероїдами, оскільки не має необхідної для цього інфраструктури. Звіт з такими висновками опублікувало управління NASA з координації планетарної оборони, яке займається пошуком потенційно небезпечних для Землі астероїдів і комет.

У NASA пропрацьовували сценарій, за яким з ймовірністю 72% на Землю 12 липня 2038 року падав астероїд. Його діаметр становив від 60 до 800 метрів.

Ймовірність того, що ніхто не гинув, становила 45%. Ймовірність того, що постраждали понад 1 тис. людей - 47%, понад 100 тис. - 28%, понад 1 млн - 8%, понад 10 млн - 0,04%. До зони ураження входили США, Мексика, Іспанія, Португалія, Туніс, Алжир, Єгипет, Лівія та Саудівська Аравія.

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У внутрішніх підрозділах NASA виявили безліч недоліків у плануванні та комунікаціях, і навіть відсутність певного процесу реагування у разі виявлення безпосередньої небезпеки.

У даний час був проведений лише один експеримент з запобігання зіткненню астероїда з Землею. У жовтні 2022 року в рамках місії Double Asteroid Redirection Test в астероїд Деморфос на швидкості 22,5 тис. км/год врізався космічний апарат DART, розміром з торговий автомат, з метою зміни траєкторії його польоту.

З уламків породи астероїда утворився кометоподібний шлейф з пилу, який простягнувся на кілька тисяч кілометрів. Вчені з'ясували, що вдалося змінити кут орбіти великого астероїда приблизно на 32 хвилини. Цей експеримент коштував NASA $325 млн.