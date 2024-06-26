NASA визнало, що не зможе захистити Землю від астероїдів (відео) [ Редагувати ]
Американське космічне агентство NASA заявило, що не зможе захистити Землю від зіткнень з астероїдами, оскільки не має необхідної для цього інфраструктури. Звіт з такими висновками опублікувало управління NASA з координації планетарної оборони, яке займається пошуком потенційно небезпечних для Землі астероїдів і комет.
У NASA пропрацьовували сценарій, за яким з ймовірністю 72% на Землю 12 липня 2038 року падав астероїд. Його діаметр становив від 60 до 800 метрів.
Ймовірність того, що ніхто не гинув, становила 45%. Ймовірність того, що постраждали понад 1 тис. людей - 47%, понад 100 тис. - 28%, понад 1 млн - 8%, понад 10 млн - 0,04%. До зони ураження входили США, Мексика, Іспанія, Португалія, Туніс, Алжир, Єгипет, Лівія та Саудівська Аравія.
У внутрішніх підрозділах NASA виявили безліч недоліків у плануванні та комунікаціях, і навіть відсутність певного процесу реагування у разі виявлення безпосередньої небезпеки.
У даний час був проведений лише один експеримент з запобігання зіткненню астероїда з Землею. У жовтні 2022 року в рамках місії Double Asteroid Redirection Test в астероїд Деморфос на швидкості 22,5 тис. км/год врізався космічний апарат DART, розміром з торговий автомат, з метою зміни траєкторії його польоту.
З уламків породи астероїда утворився кометоподібний шлейф з пилу, який простягнувся на кілька тисяч кілометрів. Вчені з'ясували, що вдалося змінити кут орбіти великого астероїда приблизно на 32 хвилини. Цей експеримент коштував NASA $325 млн.
по темі
Бутч Вілмор та Суні Вільямс полетіли на Starliner минулого тижня, вони пристикувались до Міжнародної космічної станції, але 14 червня в капсулі було виявлено п'ять різних витоків, у тому числі гелію. Крім цього під час польоту відмовили чотири двигуни з 28
Китайський апарат "Чан'є-5" у грудні 2020 року доставив на Землю зразки ґрунту з видимого боку Місяця- перші з 1976 року
NASA знову змінило терміни повернення на Землю човника Boeing Starliner з Міжнародної космічної станції. Раніше передбачалося, що астронавти Бутч Вілмор та Суні Вільямс повернуться 26 червня. Нова дата не оголошувалась
Дослідники з Австралії зафіксували довгий радіосигнал, джерелом якого може бути білий карлик чи нейтронна зірка
У США в авіакатастрофі загинув астронавт американської місії "Аполлон-8" Вільям Андерс, який першим здійснив обліт Місяця у 1968 році
"Народний супутник" ICEYE, куплений на пожертви українців фондом Сергія Притули, за майже два роки використання зробив 4173 знімки ворожих об’єктів. Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога