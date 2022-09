Мандрівка космічного апарату NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) завершилась успішним зіткненням із поверхнею астероїда 65803 Діморф.

Космічна аварія зонда-камікадзе була цілеспрямованою у рамках першого в історії науки експерименту із планетарної оборони, яка спрямована на зміну напрямку руху небесного тіла.

Космічне агентство намагалось перевірити можливість зміни орбіті небесного тіла шляхом кінетичного удару по поверхні астероїду. Для цієї місії був обраний нешкідливий космічний камінь Діморф шириною 160 метрів, який знаходиться в 11 мільйонах кілометрів від Землі.

Удар відбувся на відстані приблизно 7 мільйонів миль від Землі о 1:14 за київським часом у вівторок, 27 вересня, і був зафіксований камерою, прикріпленою на космічному кораблі DART.

Надзвичайні кадри, які надаються глядачам майже в реальному часі, показують точку зору космічного корабля, коли він мчить до цільової скелі зі швидкістю 21 тисячу км/год.

Сам момент удару не був зафіксований, NASA отримало лише останнє зображення поверхні астероїду за секунду до зіткнення.

За врізанням DART у Діморф спостерігали мільйони глядачів трансляції на YouTube. Саме цікаве те, ніколи раніше глядачі не були такими щасливими, коли трансляція раптово припинилась, бо припинення передачі відеосигналу означав успішне зіткнення.

Після такої успішної місії вчені почнуть вимірювати траекторію астероїду, щоб побачити, чи вдалось силі удару космічного корабля змінити напрямок астероїда. Якщо зміна орбіти відбудеться, то місія буде великим кроком у планетарній обороні, яка дасть людству шанс уникнути трагічної долі динозаврів.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD