Адміністрація США заморозила понад $2,2 млрд грантів Гарвардського університету [ Редагувати ]
Уряд США заморозив понад $2,2 млрд грантів і $60 млн за контрактами Гарвардському університету - найстарішого у Штатах. Про це повідомляє Associated Press.
Причиною стала відмова вишу від вимог адміністрації президента США Дональда Трампа щодо активізму та викладацького складу.
У п'ятницю, 11 квітня, адміністрація США закликала університет запровадити політику прийому та найму на основі "заслуг", а також провести аудит навчального корпусу, професорсько-викладацького складу та керівництва щодо їхніх поглядів на різноманіття.
Також від Гарварда вимагали заборонити носити маски для обличчя під час мітингів. Видання зазначає, що останні вимоги Білого дому могли бути спрямовані проти пропалестинських протестувальників у кампусі.
У понеділок, 15 квітня, професори університету подали до суду на адміністрацію Дональда Трампа, вважаючи, що вимоги влади порушили права на академічну свободу та свободу слова "на догоду політичним перевагам уряду".
"Вони відкрито прагнуть нав'язати Гарвардському університету політичні погляди та політичні уподобання, які просуває адміністрація Трампа", - наводить Harvard Crimson витримку зі скарги.
Нагадаємо, що ексглава МЗС України Дмитро Кулеба влаштувався викладати до Гарвардського університету.
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