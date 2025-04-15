Національні інститути охорони здоров'я США (NIH) закрили доступ до своїх баз даних для науковців з росії, Китаю, Куби, Ірану та Венесуели.

Серед закритих джерел - статистика з онкологічними захворюваннями у всіх штатах, бази медичних та наукових організацій, в яких зберігається інформація про американців, які страждають на психічні розлади, онкологічні захворювання, людей з алкогольною та наркотичною залежностями та інші сховища даних.

Опитані вчені заявили, що рішення США ускладнює науково-дослідні роботи та розробку нових ліків у країнах з "чорнго списку".

Бази даних закрили на підставі указу, який підписав колишній президент Джо Байден. Документ дозволяє закривати доступ до медико-генетичних даних громадян Сполучених Штатів для "країн, які викликають занепокоєння", список яких становить Держдепартамент США. Про закриття доступу повідомили у NIH.