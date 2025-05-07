В Іспанії скоротять робочий тиждень до 37,5 годин без зміни зарплати [ Редагувати ]
Уряд Іспанії схвалив законопроект про скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 годин. При цьому зарплата працівників залишиться без змін. Відповідний указ підготувала міністр праці Іоланда Діас.
"Сьогодні ми модернізуємо світ праці та допомагаємо людям стати трохи щасливішими", - сказала Діас на засіданні Кабінету міністрів.
За підрахунками міністерства торгівлі Іспанії, реформа зачепить 12,5 млн жителів Королівства. Більшість із них зайнята у сфері торгівлі, виробництва, у готельному бізнесі та будівництві. Урядовий законопрокт мають схвалити у парламенті Іспанії.
Раніше Іоланда Діас вела переговори з профспілками та Асоціацією роботодавців Іспанії. Ті вимагали, щоб скорочення робочого дня здійснювалося індивідуально - з урахуванням інтересів кожної компанії.
З осторогою до цієї ініціативи ставиться Центральний банк Іспанії. На переконання регулятора, високі видатки на робочу силу можуть призвести до зростання інфляції та обмежити створення нових робочих місць.
Нагадаємо, Іспанія з квітня 2025 року перестала видавати "золоті візи" - посвідку на проживання для іноземців в обмін на інвестиції, насамперед у нерухомість. Найпоширеніший варіант в Іспанії - придбання нерухомості на мінімальну суму 500 тис. євро.
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