Дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на будівельні роботи для сучасного лікувально-діагностичного корпусу, який був пошкоджений ракетним ударом 8 липня 2024 року.

Як повідомляє МОЗ, очікувана вартість робіт - 367,4 млн грн. Фінансування забезпечує Благодійний фонд "Охматдит - Здорове дитинство".

Цей корпус став ключовим після ракетного удару в липні 2024 року, прийнявши більшість відділень з пошкоджених будівель. Його відновлення - пріоритет для забезпечення медичної допомоги.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила голова Ради з відновлення Охматдиту Інна Іваненко.

Це комплексний обсяг робіт, який включає і ремонт будівельних конструкцій, і ремонт покрівлі будівлі, вікна, двері, системи вентиляції, системи медичних газів, всі внутрішні інженерні системи, системи пожежної сигналізації, відеозв'язку, освітлення тощо. Тобто це абсолютно комплексне відновлення всіх пошкоджених систем, мереж цієї лікарні.

Цей тендер стосується лише ремонтних робіт, тому що медичне обладнання буде поставлено за підтримки Фонду Баффета приблизно на суму 11,2 мільйона доларів. І наскільки я знаю, воно вже має надходити до лікарні, встановлюється у лікарні. Тому сума, яка оголошена на "Прозорро", стосується виключно ремонтних робіт, а не медичного обладнання.

Ракета влучила саме в третій токсикологічний комплекс і практично повністю його зруйнувала...

Очікуємо, що до кінця травня буде визначено переможця", - розповіла Інна Іваненко.