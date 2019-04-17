У Харкові гаряча вода затопила автомобілі з пасажирами [ Редактировать ]
У Харкові гарячою водою залило проїжджу частину. Глибина потоку сягала 40 сантиметрів.
У пастці опинилося таксі. Водій та пасажир вибралися на дах машини. Звідти їх евакуювали рятувальники. Гарячі ріки, - як повідомили у мерії, - утворилися через порив тепломагістралі. Не витримала труба діаметром 1 метр. Зараз комунальні служби відкачують воду. Коли завершать - не знають.
Через аварію - у місті численні затори.
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