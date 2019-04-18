По мнению экспертов, переставлять будильники "ещё на пять минут" - это вредная привычка, которая приводит к плохому самочувствию и проблемам со здоровьем, сообщает "Новости-инфо".

Многие ставят будильник на своем телефоне и кладут его рядом с кроватью на всю ночь. Но специалисты-сомнологи заявляют, что такая привычка очень вредна. Многие люди из-за этого постоянно наживают на «повтор» будильника, продолжая дремать. Поэтому они советуют класть мобильный подальше от кровати.

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В основе теории учёных стоят циркадные ритмы (биологические часы). Они позволяют человеку уснуть в темноте и пробудиться с появлением первых лучей света в комнате. Если нажать на повтор будильника, эти часы сбиваются. Из-за чего человек весь день будет чувствовать себя вялым, раздражительным и уставшим.

"Человек должен спать минимум по 7-8 часов за одни сутки. Нужно учитывать, чтобы сон этот должен быть непрерывным", - рассказывает сомнолог Жак Пенсон.

Когда организм слышит звон будильника, счетчик естественных часов обнуляется. Если делать промежуточный сон по 5-10 минут, человек не сможет взбодриться после пробуждения. Чтобы проснуться и почувствовать прилив сил, можно сделать небольшую зарядку. Однако этот способ не подходит людям, страдающим от бессонницы.

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