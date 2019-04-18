Почему опасно переводить будильник [ Редактировать ]
По мнению экспертов, переставлять будильники "ещё на пять минут" - это вредная привычка, которая приводит к плохому самочувствию и проблемам со здоровьем, сообщает "Новости-инфо".
Многие ставят будильник на своем телефоне и кладут его рядом с кроватью на всю ночь. Но специалисты-сомнологи заявляют, что такая привычка очень вредна. Многие люди из-за этого постоянно наживают на «повтор» будильника, продолжая дремать. Поэтому они советуют класть мобильный подальше от кровати.
В основе теории учёных стоят циркадные ритмы (биологические часы). Они позволяют человеку уснуть в темноте и пробудиться с появлением первых лучей света в комнате. Если нажать на повтор будильника, эти часы сбиваются. Из-за чего человек весь день будет чувствовать себя вялым, раздражительным и уставшим.
"Человек должен спать минимум по 7-8 часов за одни сутки. Нужно учитывать, чтобы сон этот должен быть непрерывным", - рассказывает сомнолог Жак Пенсон.
Когда организм слышит звон будильника, счетчик естественных часов обнуляется. Если делать промежуточный сон по 5-10 минут, человек не сможет взбодриться после пробуждения. Чтобы проснуться и почувствовать прилив сил, можно сделать небольшую зарядку. Однако этот способ не подходит людям, страдающим от бессонницы.
Раньше сообщалось о том, что какой пульс опасен для здоровья, а также заявили о удивительном свойстве картофеля.
по теме
Как похудеть при помощи специй: топ-приправ
Питание играет немаловажную роль в похудении
Как похудеть при помощи пешей прогулки
Пешая прогулка - это хороший способ для сжигания лишних каллорий
Ломаченко серьезно травмирован
Украинский боксер Василий Ломаченко получил серьезную травму
Мужчина умоляет отрезать ему ногу весом 150 кг (фото)
Пакистанец умоляет врачей ампутировать ему ногу
Вязание спасает от депрессии - исследование
Вязание поможет снять стресс, зашитит от депрессии, замедлит возрастную деменацию, ослабит хронические боли