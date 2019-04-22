Результаты выборов президента: обработано 90% протоколов [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия обработала более 90% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК.
Лидером остается Владимир Зеленский, которому отдали предпочтение 73,17% избирателей.
Петр Порошенко получил поддержку в 24,5% голосов. В целом по Украине 2,32% бюллетеней признаны недействительными.
Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.
Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко признал свое поражение. Мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой.
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