Центральная избирательная комиссия обработала более 90% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК.

Лидером остается Владимир Зеленский, которому отдали предпочтение 73,17% избирателей.

Петр Порошенко получил поддержку в 24,5% голосов. В целом по Украине 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко признал свое поражение. Мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой.