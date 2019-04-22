Перемога демократії в Україні. Така оцінка другого туру виборів президента - від іноземних спостерігачів. Загалом до країни їх прибуло майже три тисячі. Свою позицію - представники Європарламенту, ОБСЄ та ПАРЄ оприлюднили на спільному брифінгу. Подробиці - знають мої колеги.

Це волевиявлення - справжня перемога демократії в Україні. Другий тур виборів відбувся. Такого висновку дійшли представники ОБСЄ, Європарламенту та ПАРЄ. За виборчою кампанією і днем голосування стежили 2,5 тисячі іноземних спостерігачів. Серед них - і Ребекка Хармс - депутат Європарламенту.

"Ці вибори - це передусім перемога українського народу. Голосування пройшло в мирній атмосфері. Мені шкода, що багато українців не могли проголосувати, тому що на сході України триває агресія. Водночас можу сказати, що Європарламент підтримає нового президента у продовженні та зміцненні реформ, а також - боротьбі з корупцією та бідністю", - говорить Ребекка Гармс, голова делегації Європейського парламенту.

Позитивну оцінку виборам дали й представники ОБСЄ. Однак, на думку координатора місії Ґеорґа Церетелі, під час виборчої кампанії так і не відбулося серйозної дискусії з приводу багатьох соціальних проблем, які найбільше цікавлять людей. А той формат дебатів. який врешті обрали кандидати - дозволив тільки обмежено ознайомитися з програмами претендентів на головний пост.

"Ми загалом оцінюємо виборчий день позитивно. Проведення підрахунку та встановлення результатів голосування відбувається набагато краще, ніж у першому турі. Другий тур голосування був добре організований, проте є певні зауваження щодо нормативно-правових недоліків. І час теж був обмежений. Водночас, демократична і впорядкована передача влади, свідками якої ми стали вчора, є великим досягненням українського народу. Ця подія - відкриває шлях до нових зусиль у просуванні необхідних реформ", - говорить Ґеорґ Церетелі, координатор місії спостерігачів ОБСЄ.

Представники ПАРЄ понад два десятиліття спостерігають за українськими виборами. Їх порадувала висока явка. Країни ЄС тільки можуть мріяти про такий показник, зауважила дипломат Анжела Сміт. Крім того, такий попередній результат голосування свідчить про те, що очікування українців від новообраного президента досить високі. І він має показати результ, аби виправдати їх.

"Учора я бачила, як люди приходять, голосують, і це свідчить про справжні зміни в Україні. Й усі вони відбуваються демократично. Вибори були організовані належним чином. Однак певні обмеження стосувалися громадян, які проживають не за місцем прописки, оскільки їм необхідно було повторно зареєструватися перед другим туром", - говорить Анжела Сміт, представник місії ПАРЄ.

Систематичних порушень не виявили. Кілька виборчих дільниць відкрилися невчасно. Крім того, деякі виборці порушили таємницю голосування - показували свої бюлетені іншим людям чи фотографували їх. Хоча порушення, які були зафіксовані в день голосування, не вплинуть на остаточний результат, відзначають спостерігачі.