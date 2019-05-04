"Как у Ким": Седокова взорвала сеть горячим снимком (фото) [ Редактировать ]
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото с отдыха в Турции, "засветив" сочные ягодицы.
Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram. В кадре она запечатлена лежа на шезлонге перед бассейном. Поп-звезда надела красный купальник и блеснула ягодицами. "Мама будет дэнсить", - коротко подписала смелое фото экс-"виагра".
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Подписчики по-разному отреагировали на снимок Седоковой - одни восхитились аппетитными формами певицы, другие вновь начали критиковать ее за откровенное фото: "Какая сочная!", "Прекращай", "Какая попа!", "Идеальные пропорции", "Большая попа".
Раньше сообщалось о том, что Седокова оголила грудь и шокировала поклонников. А Маша Ефросинина снялась топлес.
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