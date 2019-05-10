В полицию Киева поступило сообщение о заминировании торгового центра Ocean Plaza. Правоохранители проверяют данную информацию.

По словам очевидцев, сейчас в ТЦ никого не пускают.

"Заведение закрыто. Сейчас туда никого не пускают. Особенно ничего не объясняют", - сообщили очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали "Ашан", а также в Одессе "заминировали" международный аэропорт.