В Киеве ищут взрывчатку в ТЦ Ocean Plaza [ Редактировать ]
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании торгового центра Ocean Plaza. Правоохранители проверяют данную информацию.
По словам очевидцев, сейчас в ТЦ никого не пускают.
"Заведение закрыто. Сейчас туда никого не пускают. Особенно ничего не объясняют", - сообщили очевидцы.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали "Ашан", а также в Одессе "заминировали" международный аэропорт.
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