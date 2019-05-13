На официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram опубликовали новое фото их маленького сына Арчи. На снимке запечатлены маленькие ножки новорожденного.

Фото сопровождало описание: "Отдавая дань уважения всем матерям сегодня - прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кого уже нет, но кого будут помнить всегда. Мы уважаем и прославляем каждую из вас. Сегодня День матери в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Кении, Японии и некоторых странах Европы. Это первый День Матери для Герцогини Сассексской".

Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл родила первенца. А также в королевской семье разгорелся скандал.