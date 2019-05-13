Пользователи сети растроганы новым фото сына Меган Маркл [ Редактировать ]
На официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram опубликовали новое фото их маленького сына Арчи. На снимке запечатлены маленькие ножки новорожденного.
Фото сопровождало описание: "Отдавая дань уважения всем матерям сегодня - прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кого уже нет, но кого будут помнить всегда. Мы уважаем и прославляем каждую из вас. Сегодня День матери в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Кении, Японии и некоторых странах Европы. Это первый День Матери для Герцогини Сассексской".
Paying tribute to all mothers today - past, present, mothers-to-be, and those lost but forever remembered. We honor and celebrate each and every one of you. Today is Mother’s Day in the United States, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Kenya, Japan, and several countries across Europe. This is the first Mother’s Day for The Duchess of Sussex. Quote from “lands” by @nayyirah.waheed: my mother was my first country; the first place i ever lived. Photo © SussexRoyal
Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)
Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл родила первенца. А также в королевской семье разгорелся скандал.
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