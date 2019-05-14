Терять каждый день по килограмму очень легко, особенно если перестать есть продукты, а начать их пить, передает golos.ua.

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Диетологи советуют питьевую диету, с помощью которой можно привести свою форму в норму. Такая диета может дать заметные результаты за неделю. Единственное правило питьевой диеты – это исключение из рациона твердой и грубой пищи, вместо которой нужно употреблять в пищу напитки - молоко, йогурт, кефир, ряженка, супы, квас, бульоны и т. д.

По мнению экспертов по здоровому питанию, переход на такое питание дает исключительно пользу. К примеру, трехдневная диета поможет сбросить 2-3 килограмма за три дня.

Принцип действия жидкой диеты в том, что жидкая пища усваивается гораздо быстрее, нежели твердая, что приводит к сжиганию жира. Организм берут калории из жировых запасов, тем самым обеспечивая похудение. Как бонус - очищение ЖКТ, сужение кишечника и желудка, что вскоре приведет к заметному снижению аппетита.

Кроме того, питьевая диета на клеточном уровне разгоняет обмен веществ, помогая также стабилизации давления. Помимо быстрого и стойкого похудения, этот метод не предусматривает никаких тренировок и подсчета калорий. Еда в жидком виде сделает все сама.

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