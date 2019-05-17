Колишнього командувача Нацгвардії Юрія Аллерова взято під варту. Таке рішення ухвалив суд у Києві. Розмір застави майже п'ять мільйонів гривень. Нагадаю, звинувачують Аллерова в багатомільйонних махінаціях. Що саме зробив генерал? Розбиралася Інна Томіна.

Саме з однією із цих "еліток" і пов'язаний один із найгучніших скандалів цього тижня. Історія, яка стосується квартирних оборудок у Нацгвардії і яка почалася три роки тому. Тоді на території цієї військової частини керівники силового відомства дозволили Укрбуду звести висотку. За це - забудовник мав оселити в будинку військових.

"Тоді, при Аллєрову, було прийнято рішення укласти угоду з приватним забудовником, для того шоб частина квартир, а саме 50 квартир були передані безпосередньо Національній гвардії. Також йшли 30 паркомісць до тих квартир", - говорить Гліб Канєвський, голова експертної організації Statewatch.

Однак тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров вирішив угоду перепідписати. Від паркомісць відмовився, бо "це - не передбачено військовим". Півсотні квартир на багатому Печерську обміняв на 65 на околиці. Ось тут. У промзоні. Від печерського ЖК сюди треба їхати машиною майже годину! Це якщо без заторів.

Це Наталя Просвітлюк. Дружина військового, який і був серед тих, кому видали житло на околиці. Розповідає, вони з чоловіком та п'ятьма дітьми на квартирному обліку стояли майже двадцять років! Поки чекали орендували житло у Василькові під Києвом, коли стало сутужно з грішми - переїхали в тісний гуртожиток. Тож Просвітлюки були раді оселі будь-де. Хоч на Печерську, хоч на виселках.

"Ми не повірили. Самі собі не повірили, невже, ми дочекалися. Абсолютно був весь ремонт. Обої поклеїні, ванна. У нас два санвузла - душова кабіна. Кухня, електрична плита, ну все все. Лєсніца - у нас дврорівнева квартира", - говорить Наталя Просвітлюк, дружина військовослужбовця Національної гвардії України.

Про скандал пані Наталя знає побіжно. Та й досі не вірить, що їхню родину і справді могли оселити в розкішному будинку в серці Києва.

"Фактично станом на 2016 рік вартість одного квадратного метра на тут Печерську коштував близько двох тисяч доларів. в той час як на Бориспільській трасі близько 600 доларів. Аудитори дійшли висновку, що майнова шкода завдана Національній гвардії складає близько 100 млн гривень", - говорить Гліб Канєвський, голова експертної організації Statewatch.

Та за документами, цей обмін був не просто рівноцінним, а й навіть вигідним. Принаймні для нацгвардійців. По-перше, їх швидше заселили. По-друге, в кращі умови. Це вже пояснює забудовник. Бо житло в центрі було напівготове, а на околиці - вже навіть із ремонтом.

"Там "збытки" не указаны. Там указана разница в цене квартир, которые мы передавали на Щорса и квартиры, которые мы передавали в Обериге. Оно сделано некоректно. Были сравнены цыфры готовых обьектов. Когда мы это все передавали, обьект на Щорса был готов на 46 процентов. Обьеты которые мы передали с ремонтом, были готовы к заселению. Была экспертная оценка независимая нескольких экспертов и подтвердженнная я так понимаю Фондом Держмайна, ну кто там подтвержадет оценку экспетров, где оно все сходилось". - говорить Олег Майборода, генеральний директор ТОВ"Укрбуд Девелопмент".

Та зараз під судом усі троє "дійових осіб" тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров, теперішній гендиректор Укрбуду Олег Майборода та оцінщик. Загалом вся ця історія про квартирний Обмін була відома журналістам-розслідувачам ще кілька років тому. Та зрушила з місця справа лише цього тижня. Після звільнення генерала Аллерова з посади.

"Скільки про цю справу відомо уже майже три роки, то я думаю, що за цей час його адвокати підготували якусь там нормативну базу і йому є з чим йти до суду", - говорить Юрій Бутусов, військовий журналіст.

"І наскільки мені відомо: і антикорупційні органи, і МВС пропонували Порошенку звільнення Аллєрова з посади. Але цього не трапилось, тому шо він був частиною корупційної піраміди на оборонці. Це закупівлі по неадекватних цінах броньованих автомобілів, які не пройшли нормальної сертифікації. Це питання наприклад закупівлі так званих американських гранатометів, яких Національна гвардія закупила 500 штук. Суть в тому це те що це Старі радянські гранатомети РПГ-7, які американцям продавала у свій час Україна по ціні 120-130 доларів як надлишкове майно", - говорить Андрій Білецький, депутат Верховної Ради.

Та сумнівні контракти - не єдина скандальна пляма на репутації генерала. У НАБУ є підозри, що зекономлені на офіцерській нерухомості гроші могла освоїти родина Аллерова.

"Цікавий факт, що дочка Аллерова вона одразу після тієї додаткової угоди придбала собі квартиру в того ж самого забудовника в цетрі Києва, а також елітний джип Grand Cheroky за півтора млн гривень. Детективи НАБУ вже зібрали докази про попередні доходи дочки Аллєрова - вони не відповідають її способу життя", - говорить Гліб Канєвський голова експертної організації Statewatch.

А на суді ще й з'ясувалося, що донька Аллерова - громадянка Росії і проживає у Москві.

Дочка Юрія Володим на яку було оформлено квартиру має подвійне громадянство. В 2016 році відповідно до довідок Державної міграційної служби дочка Ю. В. отримала громадянство України і подала документи на відмову від отримання громадянства РФ. однак аналізом інформації про перетин кордону України, було встановлено, що вона проживає більший час на території РФ і лише інуоли приїзжає на територію України", - говорить Олексій Скибенко, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Почути пояснення чи спростування від самого Юрія Аллерова сьогодні журналістам не вдалося. На засіданні він був мовчазним. А поки триває розслідування, екс-чиновника на два місяці взяли під варту. Щоправда, з можливістю вийти під заставу у 5 мільйонів гривень. І сьогодні ж був суд щодо запобіжного заходу Олегу Майбороді. Для арешту гендиректора Укрбуду суд підстав не знайшов.