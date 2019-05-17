Рішення "Народного фронту" про вихід із коаліції прокоментував Володимир Гройсман. Нагадаю, його уряд був призначений саме цією коаліцією.

"Я говорив про це не один раз і сьогодні хочу сказати з цієї трибуни. Ми маємо змінити систему прийняття рішень. Ми маємо бути швидкими, мобільними і максимально якісними. Ми не можемо витрачати роки на прийняття одного якогось закону. І я вважаю, що порядок денний, який ми маємо визначити, на середньострокову перспективу, на наступні 5-6 місяців до виборів в український парламент, має бути реалістичною, має бути ефективною, і має бути сильною.

Сильною для того, щоб пришвидшити ряд процесів, які відбуваються в нашій країні. Очевидно, що український парламент і український уряд буде працювати до наступних парламентських виборів. Давайте з вами, спільно з новообраним президентом весь український парламент, визначимо той порядок денний який нас сьогодні об'єднує", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-мінстр України.