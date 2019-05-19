Для того, чтобы кожа оставалась свежей и молодой, не достаточно правильно за ней ухаживать. Для этого нужно также правильно питаться, избегая продуктов, которые плохо влияют на ее состояние.

Молоко

В молоке домашних коров содержатся несколько десятков гормонов и биологически активные молекулы. А лактоза стимулирует синтез инсулина, который усиливает действие стероидов на кожу. Это имеет влияние на гормональный фон и провоцирует проблемы с кожей.

Сахар

Употребление сахара приводит к преждевременному образованию морщин. Кроме того, сахар лишает кожу натурального увлажнителя - гиалуроновой кислоты.

Глютен

Он может вызвать на коже раздражение. Этот белок трудно переваривать, на его переработку организм тратит очень много сил и энергии.

Соль

В организме человека содержится до 300 г хлорида натрия, около 8-10 г теряется организмом в процессе жизнедеятельности. Чтобы восполнить эту потерю, медики рекомендуют не более 8-10 г соли, поскольку избыток соли вызывает задержку жидкости в организме. Это приводит к отекам, в том числе и под глазами.

Алкоголь

Алкоголь вытягивает воду из клеток. Из-за этого возникают припухлости вокруг глаз.Это влияет и на кожу, ведь при употреблении алкоголя она плохо увлажняется.

Транс-жиры

Жиры, содержащиеся в выпечке и фаст-фудах, закупоривают артерии, и кожа теряет эластичность. Но не следует совсем отказываться от жиров.

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