Какие продукты портят кожу: ответ медиков [ Редактировать ]
Для того, чтобы кожа оставалась свежей и молодой, не достаточно правильно за ней ухаживать. Для этого нужно также правильно питаться, избегая продуктов, которые плохо влияют на ее состояние.
Молоко
В молоке домашних коров содержатся несколько десятков гормонов и биологически активные молекулы. А лактоза стимулирует синтез инсулина, который усиливает действие стероидов на кожу. Это имеет влияние на гормональный фон и провоцирует проблемы с кожей.
Сахар
Употребление сахара приводит к преждевременному образованию морщин. Кроме того, сахар лишает кожу натурального увлажнителя - гиалуроновой кислоты.
Глютен
Он может вызвать на коже раздражение. Этот белок трудно переваривать, на его переработку организм тратит очень много сил и энергии.
Соль
В организме человека содержится до 300 г хлорида натрия, около 8-10 г теряется организмом в процессе жизнедеятельности. Чтобы восполнить эту потерю, медики рекомендуют не более 8-10 г соли, поскольку избыток соли вызывает задержку жидкости в организме. Это приводит к отекам, в том числе и под глазами.
Алкоголь
Алкоголь вытягивает воду из клеток. Из-за этого возникают припухлости вокруг глаз.Это влияет и на кожу, ведь при употреблении алкоголя она плохо увлажняется.
Транс-жиры
Жиры, содержащиеся в выпечке и фаст-фудах, закупоривают артерии, и кожа теряет эластичность. Но не следует совсем отказываться от жиров.
Раньше сообщалось о том, как похудеть к лету. А также как выбрать спорт себе по душе.
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