В США гуляющая по пляжу местная жительница Малеа Барроуз с ребенком обнаружила необычную мертвую рыбу, зубы которой напоминают человеческие, передает golos.ua.

Рыба лежала на песке, когда ее заметила женщина. Она решила вместе с сыном ее рассмотреть и ужаснулась.

"Я была в шоке, потому что никогда не видела ничего подобного!", - отметила она.

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Снимки рыбы демонстрируют, что в ее челюсти находится много зубов, и расположены они в несколько рядов. При этом передние зубы выглядят, как человеческие.

Позднее оказалось, что эта разновидность рыбы - кейпкодский карась, для которого наличие хорошо развитых зубов - характерная черта.

Ранее сообщалось, что кот украл деньги у хозяина и отказался их отдавать, а также мужчина "случайно" проглотил 116 гвоздей.