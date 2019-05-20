Отставка Гройсмана: в сети появилось заявление [ Редактировать ]
В сети появилось заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, написанное премьером на Верховную Раду. Его опубликовал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.
"Только что на брифинге премьер заявил, что "не держится за свое кресло". Вот его заявление" - написал он.
Фото: facebook.com/ryabchuk1
Ранее на брифинге Гройсман отметил, что во время своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский сказал, что правительство должно сложить свои полномочия. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения очередного заседания правительства в среду", - сказал премьер-министр.
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