В сети появилось заявление об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, написанное премьером на Верховную Раду. Его опубликовал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.

"Только что на брифинге премьер заявил, что "не держится за свое кресло". Вот его заявление" - написал он.

Фото: facebook.com/ryabchuk1

Ранее на брифинге Гройсман отметил, что во время своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский сказал, что правительство должно сложить свои полномочия. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения очередного заседания правительства в среду", - сказал премьер-министр.