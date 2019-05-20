Два місяці під вартою або 20 мільйонів гривень застави. Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід виконувачу обов'язків Держслужби зайнятості Валерію Ярошенку.

Арештували також його заступника. Для нього сума застави вдвічі менша. Посередник на час слідства буде під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаю, посадовців звинувачують у створенні схеми "відкатів" під час будівництва об'єктів соціального призначення. Затримали їх минулої п'ятниці під час отримання майже півмільйона гривень від підприємця.