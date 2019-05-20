Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать", - заявил политик.

По словам премьера, данный вопрос Зеленский должен обговорить с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.

После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.

Сразу после церемонии инаугурации министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Также в отставку подало и все руководство СБУ. В то же время Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить с поста.

Вскоре Владимир Зеленский с булавой опубликовал первый пост после инаугурации.

По итогам инаугурации Порошенко, Гройсман и Парубий провели встречу. А премьер-министр страны обратился к новому президенту.

На церемонии присутствовали представители других стран. Так, делегация из США рассказала, что речь была впечатляющей и мощной. А Трамп передал послание для Зеленского. Смотрите также, как в России отреагировали на речь президента в Раде.