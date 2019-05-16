Аноним сообщил о заминировании семи гостиниц во Львове за один день. Взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"Сегодня, 16 мая, в 10:40 на электронную почту Главного управления Нацполиции Львовской области поступило сообщение о заминировании семи отелей, расположенных на улицах Городецкой, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава, Полищука, Яворивской и на проспекте Вячеслава Черновола во Львове" - указали в полиции.

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Работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Правоохранители обследовали помещение и прилегающие территории - взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве мужчина заминировал школу. А также в Днепре ревнивый муж "заминировал" ночной клуб.