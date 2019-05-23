Кабмін продовжить роботу - Андрій Герус [ Редактировать ]
Попри відставку прем'єра, Кабмін продовжить роботу. Про це заявив представник Президента в уряді Андрій Герус. Хто може очолити новий уряд і чи є кандидатури на міністерські крісла, в Адміністрації Глави держави поки що не розголошують.
"Новий уряд буде сформований після виборів коли буде парламент і буде нова коаліція. Це не моя думка, це мабуть так законодавство говорить. Іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз утвориться якась така ситуація коли замість одного уряду буде інший", - говорить Андрій Герус, представник президента України в Кабінеті міністрів.
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