Литва выбирает президента: результаты выборов [ Редактировать ]
В Литве во втором туре президентских выборов побеждает экономист Гитанас Науседа. Об этом говорится в предварительных данных Главной избирательной комиссии страны.
Экс-советник президента литовского банка SEB после обработки протоколов из 1589 избирательных округов (всего - 1972 округа) набрал 70,11% голосов, за его соперницу, бывшего министра финансов Ингриду Шимоните, проголосовали 28,5% избирателей.
Шимоните уже признала свое поражение на выборах, поздравив Науседу с победой. Согласно данным литовского избиркома, явка во втором туре выборов составила более 50%.
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
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