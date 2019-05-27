В Литве во втором туре президентских выборов побеждает экономист Гитанас Науседа. Об этом говорится в предварительных данных Главной избирательной комиссии страны.

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Экс-советник президента литовского банка SEB после обработки протоколов из 1589 избирательных округов (всего - 1972 округа) набрал 70,11% голосов, за его соперницу, бывшего министра финансов Ингриду Шимоните, проголосовали 28,5% избирателей.

Шимоните уже признала свое поражение на выборах, поздравив Науседу с победой. Согласно данным литовского избиркома, явка во втором туре выборов составила более 50%.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.