В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

О намерениях главы государства сказал новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время брифинга, пишет "Інтрекфакс".

Читайте также Александр Данилюк: что известно о новом секретаре СНБО

Он подчеркнул, что первое и главное на этом этапе - принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение.

"Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня (28 мая - ред.) он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и его подадут в Раду для принятия соответствующих решений", - отметил Данилюк.

Напомним, Зеленский приступил к воплощению мечты "о государстве в смартфоне". А представитель Зеленского в Раде назвал ключевые приоритеты в работе президента.