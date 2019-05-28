Зеленский намерен подать в Раду законопроект о незаконном обогащении - Данилюк [ Редактировать ]
В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
О намерениях главы государства сказал новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время брифинга, пишет "Інтрекфакс".
Он подчеркнул, что первое и главное на этом этапе - принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение.
"Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня (28 мая - ред.) он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и его подадут в Раду для принятия соответствующих решений", - отметил Данилюк.
Напомним, Зеленский приступил к воплощению мечты "о государстве в смартфоне". А представитель Зеленского в Раде назвал ключевые приоритеты в работе президента.
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