У Львові "Свобода" та БПП вимагають відставки Садового [ Редактировать ]
Львів без Садового. Депутати від міських фракцій "Свободи" та Блоку Петра Порошенка вимагають дострокового припинення роботи мера. Проект відповідного рішення вони вже готують. Чи підтримають їх колеги? Про це в сюжеті Христини Гашенко.
Біля входу до Львівської міськради голови місцевих фракцій "Свободи" та Блоку Петра Порошенка. Пояснюють, чому виступають за дострокове звільнення Андрія Садового. Один із аргументів - скандальна передача 28 мільйонів гривень Львівському автобусному заводу.
"Незважаючи на супротив громадськості, не зважаючи на те, що була сформована позиція більшості депутатів лмр без жодного погодження ні ж бюджетною комісією, ні ж погодження сесією ЛМР ці кошти були тихенько виведені з статутного капіталу лкп підприємства", - говорить Маркіян Лоак, голова фракції "Свобода" Львівської міськради.
Натомість у юридичному департаменті міськради нагадують: кошти на ці автобуси виділили самі депутати. На сесії.
"Очевидно, що були передбаченні кошти на це, і очевидно голосувалося на сесії ЛМР. Так, це історія є давня, автобуси були закуплені до Євро-2012 і з тих чи інших причин розрахунки не були проведені. Тобто банально місто віддало борг", - говорить Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту Львівської міськради.
Ухвалу про відсторонення Садового депутати планують подати в міськраду. Юридичні підстави для цього є: ще в 2017 суд визнав незадовільною роботу мера у зв'язку з загибеллю людей на Грибовицькому звалищі та із закриттям полігону для відходів. Однак розглядати рішення - депутати від БПП - пропонують не зараз.
"Ми готові розглядати її після закінчення процесу виборчого до парламенту, щоб Андрій Іванович не вважав, що це політична боротьба", - говорить Петро Адамик, голова фракції "Блок Петра Порошенка"Львівської міськради.
Найбільша фракція об'єднання "Самопоміч", лідером якої є Садовий - проти припинення його повноважень.
"Відповідно для того щоб ця ухвала була прийнята потрібна 2, 3 голосів а це є неможливо без голосів фракції об'єднання "Самопоміч", - говорить Олена Пасевич, депутат фракції "Самопоміч" Львівської міськради.
Чи винесуть на розгляд питання про дострокове припинення повноважень Андрія Садового невідомо. Так само невідомо чи готовий мер піти у відставку. Сьогодні він у відрядженні.
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