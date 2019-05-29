Стоит невыносимая вонь: в сети показали фото заваленного мусором Донецка [ Редактировать ]
Донецк превратился в захолустье, утопающее в грудах мусора. Если до войны коммунальщики постоянно убирали улицы и дворы, проводили санобработку многоэтажек, высаживали цветы, то теперь знаменитые розы можно увидеть в центре бывшей столицы Донбасса.
А мусор вывозится только из районов, где находятся так называемые "власти ДНР". Жители не только отдаленных районов, но и центра, жалуются на неприятный запах, груды отходов и крыс в подвалах домов.
Фото Донецка заваленного мусором в Twitter опубликовал журналист Денис Казанский.
"В некоторых районах Донецка опять не вывозится мусор. Зимой не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек", - пишет он.
Раньше сообщалось о том, что пункты пропуска на Донбассе меняют график работы. А также под Донецком бойцы уничтожили вражеский броневик.
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